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Погода в городе Москва в текущий момент
пасмурно
Температура воздуха, °C:
-18
Ощущается как, °C:
-18
Атмосферное давление, гПа:
1035
Влажность воздуха, %:
99
Видимость, м:
10000
Скорость ветра, м/с:
0
Направление:
Вос.
Порывы до, м/с
0
Oблачность, %:
99
Уровень осадков за час, мм
0
Прогноз на 5 суток
2023-01-09 12:00:00
облачно с прояснениями
Температура воздуха:
-16 °C
2023-01-10 12:00:00
переменная облачность
Температура воздуха:
-13 °C
2023-01-11 12:00:00
пасмурно
Температура воздуха:
-10 °C
2023-01-12 12:00:00
пасмурно
Температура воздуха:
-8 °C
2023-01-13 12:00:00
пасмурно
Температура воздуха:
-8 °C